Мир 06 января 2023, 15:49 ВСУ получат от Германии БМП Marder в начале 2023 года Кабмин ФРГ: БМП Marder подготовят к передаче ВСУ в первом квартале 2023 года Википедия

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Обещанные Украине немецкие бронетранспортеры Marder будут готовы к передаче в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, написал ТАСС.

По его словам, речь идет примерно о 40 транспортных средствах.

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«Их полностью подготовят в первом квартале нынешнего года. Украинских военных обучат работе с техникой в Германии, весь процесс займет два месяца», — сказал Хебештрайт.

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Представитель кабмина не уточнил, поступит ли техника из уже имеющихся запасов, либо бронетранспортеры еще необходимо произвести.

«Все остальные подробности на этот счет огласит позднее Министерство обороны», — заключил он.

Германия передаст военную технику Украине после переговоров канцлера Олафа Шольца со своим американским коллегой Джо Байденом. На решение о поставках повлияло увеличение интенсивности боевых действий в зоне специальной операции.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Германия наряду с остальными европейскими странами несет ответственность за происходящее на Украине, написал сайт «Петербургский дневник».