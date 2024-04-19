Мир 19 апреля 2024, 08:53 Украина потратила миллионы долларов на дрон, якобы способный бить по объектам в Сибири Economist: Украина получила модель беспилотника, способную долететь до Сибири Philipp Schulze/dpa / Global Look Press

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У Украины появился беспилотник, который якобы может долететь до Сибири. Об этом сообщило издание The Economist.

Как отметили авторы статьи, модель беспилотника имеет запас хода в три тысячи километров. Он якобы может долететь до Сибири и бить по объектам региона.

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По данным журналистов, в новую разработку власти Украины инвестировали сотни миллионов долларов, чтобы получить беспилотник дальнего радиуса действия. Такие дроны производят небольшое количество компаний. Авторы материала добавили, что президент Украины Владимир Зеленский отдал предпочтение технологиям.

Недавно палата представителей Соединенных Штатов подготовила проект закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Как отметил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль, в случае одобрения законопроекта оружие в страну придет не сразу. На переброску уйдет несколько недель.