Мир 19 апреля 2024, 07:07 Украина получит помощь США лишь спустя несколько недель после одобрения Премьер Шмыгаль: Украина получит оружие спустя недели после одобрения конгрессом Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Если конгресс США одобрит очередной пакет помощи, оружие поступит на Украину не сразу. На это потребуются несколько недель, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон. Его процитировало агентство Reuters.

Украина, по его словам, запросила на Западе дополнительные системы ПВО и ракетные батареи Patriot. Денис Шмыгаль заявил, что армия нуждается еще как минимум в семи зенитных ракетных комплексах. По словам премьер-министра, представители Белого дома пообещали поставить вооружения в течение нескольких недель, а не месяцев, после одобрения конгрессом пакета помощи на 60,8 миллиарда долларов. Голосование пройдет в ближайшие дни.

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«Мы надеемся, что это займет несколько дней, но не больше недель», — сказал премьер-министр.

Палата представителей США подготовила законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева предупредила, что часть денег потратят на американский военно-промышленный комплекс.