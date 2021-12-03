Украина посчитала число российских военных у границы

Возле границы с Украиной сейчас находятся 94,3 тысячи военных, которые «могут быть задействованы в эскалации». Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в Раде. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тысячи человек», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил о намерении вернуть Крым. Песков отметил, что Кремль воспринимает это как прямую угрозу. Слова Зеленского указывают на то, что Киев готов использовать любые возможности, в том числе силовые, чтобы посягнуть на часть России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что вероятность военных действий на юго-востоке Украины по-прежнему высока. Он добавил, что это до сих пор остается предметом беспокойства и озабоченности для России.