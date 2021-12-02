Кремль назвал высокой вероятность войны на юго-востоке Украины

Вероятность военных действий на юго-востоке Украины по-прежнему высока, это вызывает у России беспокойство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», — сказал он.

В последнее время Киев и западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» у границ Украины со стороны России. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и может делать это на свое усмотрение. Он отметил, что эти действия не несут никому угрозы, поэтому не должны никого волновать.

Москва также не раз выражала свое беспокойство насчет наращивания сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не оставит без внимания действия, которые потенциально опасны для интересов страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — речь идет о половине личного состава Вооруженных сил страны.