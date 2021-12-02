Песков назвал прямой угрозой в адрес России слова Зеленского о возвращении Крыма

Кремль воспринимает как прямую угрозу в адрес России заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым. Его слова указывают на то, что Киев намерен использовать любые — в том числе силовые — возможности, чтобы посягнуть на часть России.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Москва анализирует высказывания украинского лидера, в том числе его слова по российской проблематике. Во время своего выступления в парламенте 1 декабря Зеленский заявил, что возвращение Крыма должно стать главной философией и целью Украины. Москва видит эти слова как прямую угрозу в адрес России и покушение на ее территориальную целостность.

Ранее Песков заявил, что вероятность военных действий на юго-востоке Украины по-прежнему высока. Это продолжает оставаться предметом беспокойства и озабоченности для России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 декабря сообщила, что Киев направил в Донбасс половину армии страны — 125 тысяч солдат и офицеров.