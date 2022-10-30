Украина попросила США надавить на Израиль | 360°

30 октября 2022, 18:06
Украина попросила США надавить на Израиль
The Hill: Украина попросила США повлиять на Израиль в вопросе поставок вооружений
Украина обратилась к американскому правительству с просьбой оказать влияние на Израиль в вопросе поставок оружия для нужд ВСУ. Об этом изданию The Hill сообщил посол Евгений Корнийчук.
«Израиль слушает только США», — заявил он.
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Согласно данным источника, дипломат постоянно держит связь со своим американским коллегой в Израиле Томасом Найдсом, которого в личных разговорах называет «тайным оружием» в вопросе давления на израильские власти.
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Корнийчук настаивает, чтобы США определили, соблюдают ли израильские власти антироссийские санкции в полной мере. В мае представитель Минфина США Элизабет Розенберг посетила Израиль, донеся до коллег необходимость поддерживать принятый санкционный режим.
Власти Израиля отклонили просьбу министра обороны Украины Алексея Резникова на переговоры с коллегой Бени Ганцем.
Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Израиль не хочет поставлять эффективные системы противовоздушной обороны из-за нежелания портить отношения с Россией.
США
Израиль
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