Зеленского в Израиле попросили заткнуться после его упреков | 360°

Мир 25 октября 2022, 10:33 Зеленского в Израиле попросили заткнуться после его упреков Читатели The Jerusalem Post попросили Зеленского заткнуться из-за упреков в адрес Израиля РИА "Новости"

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Читатели израильской газеты The Jerusalem Post осудили недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что Израиль не помогает киевскому режиму.

«Я устал от того, что Зеленский считает, что мы ему что-то должны», — написал один из пользователей Сети.

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Другой признался, что украинский президент действует ему на нервы. Третий комментатор отметил, что Украина не должна сваливать ответственность за свои действия на Израиль. Он напомнил, что это Зеленский решил бросить вызов РФ, когда подал заявку на вступление в НАТО.

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Еще один читатель газеты задался вопросом, есть ли еще у Украины союзник, которого Зеленский не успел оскорбить. Другой и вовсе попросил украинского лидера замолчать.

«Вам лучше заткнуться, и вы могли бы предотвратить этот конфликт, отказавшись от вступления в НАТО, и перестать пытаться принести в жертву Израиль», — написал он.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил на конференции Haaretz Democracy Conference. Во время своей речи упрекнул Израиль в том, что якобы решение не помогать киевскому режиму по-настоящему связано с желанием не раздражать российские власти. Об этом написало РИА «Новости».