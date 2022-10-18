Израиль отклонил просьбу Украины провести переговоры между главами оборонных ведомств | 360°

Мир 18 октября 2022, 19:59 Израиль отклонил просьбу Украины провести переговоры между главами оборонных ведомств Haaretz: Израиль отклонил запрос Украины на переговоры глав Минобороны обеих стран РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представители Израиля отклонили запрос украинских властей на переговоры глав оборонных ведомств обеих стран — Бени Ганца и Алексея Резникова. Об этом сообщило местное издание Haaretz со ссылкой на информированный источник.

По данным журналистов газеты, ранее переговоры министров обороны уже неоднократно переносились.

Реклама

Пр этом на понедельник был запланирован телефонный созвон Ганца и Резникова. Эти переговоры отменили представители Израиля. Они пошли на этот шаг буквально за несколько часов до оговоренного времени.

Реклама

Ранее стало известно, что на следующий день после сорванных переговоров глав Минобороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти его страны официально обратятся к представителям Израиля с просьбой о предоставлении им системы противовоздушной обороны. Также он анонсировал запрос на старт качественного сотрудничества между двумя странами в рамках предоставления нужных технологий.