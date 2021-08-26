Украина попросила продлить транзит российского газа до 2034 года

Украине нужно продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года. Об этом заявил гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

Контракт с «Газпромом» истекает в 2024 году, и Киеву нужно продлить его еще на 10 лет.

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии», — сказал Макогон в эфире канала «Украина 24».

Оператор ГТС хочет продлить действующий договор прямо сейчас, не дожидаясь 2025 года. И объем транзита должен составлять 45-50 миллиардов кубометров в год, примерно как и сейчас.

Макогон также предположил, что «Газпром» откажется от транспортировок газа через Украину только в случае полной загруженности газопровода «Северный поток — 2».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее допустил возможность сотрудничества с Киевом и после 2024 года.

США и Германия ранее поставили продолжение транзита как условие для работы «Северного потока — 2» и заявили, что будут использовать все рычаги, чтобы добиться продления контракта.

В МИД РФ ранее заявили, что Россия сможет обойтись и без транзита газа через Украину.