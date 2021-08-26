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    26 августа 2021, 16:49

    Украина попросила продлить транзит российского газа до 2034 года

    Александр Блинов

    Украине нужно продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года. Об этом заявил гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

    Украина попросила продлить транзит российского газа до 2034 года

    Контракт с «Газпромом» истекает в 2024 году, и Киеву нужно продлить его еще на 10 лет.

    «У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии», — сказал Макогон в эфире канала «Украина 24».

    Оператор ГТС хочет продлить действующий договор прямо сейчас, не дожидаясь 2025 года. И объем транзита должен составлять 45-50 миллиардов кубометров в год, примерно как и сейчас.

    Макогон также предположил, что «Газпром» откажется от транспортировок газа через Украину только в случае полной загруженности газопровода «Северный поток — 2».

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее допустил возможность сотрудничества с Киевом и после 2024 года.

    США и Германия ранее поставили продолжение транзита как условие для работы «Северного потока — 2» и заявили, что будут использовать все рычаги, чтобы добиться продления контракта.

    В МИД РФ ранее заявили, что Россия сможет обойтись и без транзита газа через Украину.