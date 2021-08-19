Канцлер Германии Ангела Меркель обманула Украину в вопросе «Северного потока — 2». Она сделала все для обеспечения интересов ФРГ и забрала у украинцев транзит газа. Такое заявление в эфире телеканала «Наш» сделал украинский экономист Юрий Атаманюк.

«Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию. <…> При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью», — поделился своим мнением Атаманюк.

Экономист добавил, что на Украине считают партнерами тех, кто ограбил страну и нанес удар по ее экономике.

Накануне бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о тревоге из-за предстоящей встречи Меркель с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, глава немецкого правительства может убедить лидера Украины пойти на неприемлемые уступки.

Ангела Меркель 20 августа приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, а через два дня после этого визита отправится на Украину для встречи с Зеленским.