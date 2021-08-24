Россия обойдется без Украины, если она не захочет осуществлять транзит российского газа. Тем не менее пока об этом разговора нет. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — передало РИА «Новости» слова дипломата.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил о готовности Росси поставлять газ через Украину и после 2024 года, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.

Аналитик ранее рассказал, что поставки газа из России в Европу в будущем действительно снизятся, потому что европейские страны стремятся к углеродной нейтральности, снижению потребления углеродного топлива. Однако полностью отказаться от российского газа Европа не сможет.