Украина попросила НАТО о международной помощи на случай ЧС «разного характера»

Украинские власти направили в НАТО запрос на предоставление международной помощи. В стране считают, что она может потребоваться в случае «крупномасштабных чрезвычайных ситуаций различного характера».

Украина указала в документе на чрезвычайные ситуации, которые могут затронуть гражданское население, уточнили в пресс-службе альянса. Подготовкой к ним занята Государственная служба чрезвычайных ситуаций страны.

Запрос международной помощи получил Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC). В НАТО не стали приводить подробности пришедшего запроса.

Россия, по словам главы британского МИД Лиз Трасс, может начать «вторжение» на Украину под чужим флагом. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала заявление дипломата дезинформацией.

На 15 февраля запланировано выступление президента США Джо Байдена, в котором он даст обновленную информацию по РФ и Украине. Американского лидера уже обвинили в том, что кризис возник из-за его лжи о планах России.