Захарова назвала дезинформацией заявления о «вторжении» РФ на Украину под чужим флагом

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия может «вторгнуться» на Украину под чужим флагом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие слова дезинформацией.

«Это окормление вот этой дезинформацией своих местных журналистов и таблоидов. <…> Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях», — сказала Захарова в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Она добавила, что российская сторона не раз говорила об использовании на Украине «чужих флагов», но речь шла о возможных провокациях стран Запада.

«Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания — прим. ред.) будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним», — отметила официальный представитель министерства.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала «вторжение» российский войск на украинскую территорию весьма вероятным. Она заявила, что Россия может использовать для военных действий «чужой флаг». Также Трасс подчеркнула, что не видела сообщений о возвращении солдат в казармы.