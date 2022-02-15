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    15 февраля 2022, 20:46

    Байден сделает заявление по ситуации вокруг Украины 15 февраля

    Белый дом: Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 15 февраля

    Дарья Бунякова

    Президент США Джо Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

    Байден сделает заявление по ситуации вокруг Украины 15 февраля

    Американский лидер произнесет свою речь во вторник, 15 февраля. Начало выступления запланировано на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 по московскому времени).

    «Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине», — заявили в Белом доме.

    Байден напомнит о том, что США вместе с союзниками остаются открытыми для дипломатических контактов на высоком уровне. Также президент подчеркнет, что в последние месяцы американская сторона предлагала России воспользоваться многочисленными дипломатическими возможностями.

    «Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация — лучший способ двигаться дальше, однако готовы к любому сценарию», — привело агентство цитату из сообщения.

    Ранее американский политик, экс-конгрессмен Рон Пол назвал Байдена виновником эскалации вокруг Украины. Он подчеркнул, что причиной кризиса стала ложь американского лидера о «вторжении» России на украинскую территорию.