Президент США Джо Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

Американский лидер произнесет свою речь во вторник, 15 февраля. Начало выступления запланировано на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 по московскому времени).

«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине», — заявили в Белом доме.

Байден напомнит о том, что США вместе с союзниками остаются открытыми для дипломатических контактов на высоком уровне. Также президент подчеркнет, что в последние месяцы американская сторона предлагала России воспользоваться многочисленными дипломатическими возможностями.

«Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация — лучший способ двигаться дальше, однако готовы к любому сценарию», — привело агентство цитату из сообщения.

Ранее американский политик, экс-конгрессмен Рон Пол назвал Байдена виновником эскалации вокруг Украины. Он подчеркнул, что причиной кризиса стала ложь американского лидера о «вторжении» России на украинскую территорию.