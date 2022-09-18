Украина попросила данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке | 360°

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Украина попросила данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Омбудсмен Украины Лубинец сообщил о запросе данных по пострадавшим при обстреле Еленовки

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Украина не имеет информации об именах погибших и пострадавших военнопленных после обстрела колонии в Еленовке. Запросы с предоставлением данных направили уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в постоянное представительство ООН и российское отделение Международного Красного Креста. Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что в качестве украинского Омбудсмена готов лично приехать в Еленовку для оценки фактов, сбора показаний свидетелей обстрелов, раненых и военнопленных.

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Колонию в Еленовке обстреляли со стороны расположения украинских войск в воскресенье, 18 сентября. В результате погиб один пленный боец ВСУ, четверо получили ранения.

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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что ООН и другие международные организации никак не отреагировали на сообщения о новом обстреле. Она подчеркнула, что дата визита обещанной генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриша миссии все еще неизвестна.

Это уже второй случай обстрела колонии в Еленовке. До этого удар нанесли по изолятору ракетой HIMARS. Жертвами взрыва стали 50 человек, еще 73 получили ранения.

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