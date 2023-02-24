Мир 24 февраля 2023, 13:31 Украина получит первые танки Leopard 2 от Польши 24 февраля — СМИ Bloomberg: Польша передаст Украине первые танки Leopard 2 в годовщину начала спецоперации Викимедиа

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Польша направит первые танки Leopard 2 на Украину 24 февраля, спустя год после начала спецоперации, сообщили источники агентства Bloomberg. По их информации, в этот же день премьер-министр республики Матеуш Моравецкий посетит Киев, где и объявит о начале поставок.

Собеседник издания отметил, что всего польские власти намерены передать 14 танков для ВСУ. В пятницу на Украину должен прибыть первый из них.

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США и страны Европы продолжают оказывать военную поддержку Украине. Ряд государств, включая Штаты, анонсировал отправку танков для ВСУ. Речь идет о немецких Leopard 2, американских Abrams и Challenger 2. По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, западные страны смогут отправить на Украину только половину батальона Leopard 2 A6. Глава Минобороны ФРГ уточнил, что до начала 2024 года украинским властям запланировали передачу более 120 танков.

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Против эскалации на Украине выступают только Ватикан и Венгрия, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он добавил, что другие государства перешли в «военный лагерь».