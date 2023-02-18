Мир 18 февраля 2023, 23:14 Орбан назвал две страны Европы, оставшиеся в «лагере мира» по Украине Венгерский премьер Орбан: только Венгрия и Ватикан выступают против эскалации на Украине Pxhere

Читать 360tv в

Только Венгрия и Ватикан сейчас выступают против эскалации конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Его слова привело РИА «Новости». Остальные страны, по словам политика, не смогли сопротивляться внешнему давлению, и перешли в «военный лагерь».

«Нас [в „лагере мира“] осталось двое: Венгрия и Ватикан. На компанию жаловаться не приходится, но считаться с серьезными последствиями надо», — сказал Орбан.

Реклама

Он считает, что конфликт на Украине будет становиться более диким и жестоким.

Реклама

«Поэтому надо хорошо подготовиться к тому, что тон в отношении нас также будет становиться все более жестким и беспощадным: провокации, угрозы и шантаж. Я не могу обещать, что это будет легко, но я могу обещать, что мы будем стоять на своем», — заявил Орбан.

Политик напомнил, что в «лагере мира» еще год назад они были не одни, к примеру, там была Германия, которая поставляла Украине только каски, и никакого оружия.

«Для сравнения, через несколько недель танки Leopard будут маршировать по земле Украины на восток, в сторону границы с Россией. Может, и старые карты сохранились», — отметил венгерский премьер.

Немцы, как отметил Орбан, «развернулись вместе с другими, а остальные развернулись вместе с немцами». Политик также добавил, что едва ли можно поверить в то, что Германия переменилась в позиции по собственной воле.

Немецкий канцлер Олаф Шольц оказался разочарован позицией некоторых союзников Германии в вопросе поставок танков ВСУ. На протяжении долго времени они давили на Германию в вопросе поставок танков, но сами отказались делать такой же шаг.