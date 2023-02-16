Мир 16 февраля 2023, 01:41 Германия поставит Украине только половину обещанных Leopard 2 Министр обороны ФРГ Писториус: ВСУ получит лишь половину батальона Leopard 2 Defense.gov

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Альянс поставляющих танки Украине стран сможет направить ВСУ лишь половину батальона Leopard 2 A6. С таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, написало РИА «Новости».

«Будет поставлена половина батальона Leopard 2 A6 и один батальон A4. И к этому прибавится до начала 2024 года свыше 120 Leopard 1 A5», — сказал он, отвечая на вопрос о первых поставках более современных танков.

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По словам Писториуса, в итоге на Украину отправят от пяти до шести батальонов. На вопрос, будет ли толк от половины батальона, министр попросил обратиться напрямую к киевским властям.

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Ранее глава немецкого ведомства заявил, что ситуацию вокруг поставок танков Leopard 2 на Украину нельзя назвать успешной. По мнению Писториуса, состояние обещанных ВСУ танков Leopard 2 оставляет желать лучшего.

Нидерланды и Дания не планируют поставлять Украине танки Leopard 2. По данным газеты Die Welt, на запрос журналистов по поводу готовности поставлять Киеву танки Leopard 2 власти этих государств заявили, что не планируют участвовать в поставках боевых машин.