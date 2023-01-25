Мир 25 января 2023, 08:37 США могут отправить для нужд ВСУ около 50 американских танков Abrams Anadolu: США может отправить Украине до 50 танков M1 Abrams

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США могут поставить Киеву около 50 танков M1 Abrams. Об этом рассказало турецкое государственное анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации. По их данным, уже на этой неделе американский лидер Джо Байден объявит свое решение.

«Речь может идти о батальоне танков Abrams, что соответствует 30-50 боевым машинам», — сообщил источник.

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Агентство уточнило, что танковый батальон армии США состоит из 44 танков.

Ранее полномочный представитель РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в случае поставки американских танков российские войска уничтожат их, как и другое оружие НАТО.

По словам посла, Вашингтон усилил поддержку киевского режима и хочет нанести России стратегическое поражение. Антонов назвал США настоящим агрессором в украинском конфликте.

Между тем представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ни о каком официальном заявлении о поставке военной техники Украине пока речи не идет. Он сказал, что если власти США решатся на это, то Министерство обороны сразу об этом объявит.