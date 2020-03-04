Украина получила нового премьера
За кандидатуру Шмыгаля проголосовал 291 парламентарий, хотя минимально было необходимо набрать 226 голосов депутатов, пишет РИА «Новости».
Теперь новому премьеру предстоит определиться с составом правительства и предоставить списки на рассмотрение Верховной рады. Кандидатуры на должности министров иностранных дел и обороны будет предлагать президент Украины Владимир Зеленский.
Шмыгаль стал премьер-министром после того, как Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Его уход одобрили в Раде 4 марта. Горчарук был украинским премьером с августа 2019 года и стал самым молодым премьером Украины за всю ее историю.
Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 во Львове. Он получил образование в политехническом университете, а затем стал кандидатом экономических наук. Был председателем Ивано-Франковской областной администрации. В феврале 2020-го Шмыгаля назначили вице-премьером и министром развития общин и территорий.