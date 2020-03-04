Украина получила нового премьера

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Он сменил на этом посту Алексея Гончарука.

За кандидатуру Шмыгаля проголосовал 291 парламентарий, хотя минимально было необходимо набрать 226 голосов депутатов, пишет РИА «Новости».

Теперь новому премьеру предстоит определиться с составом правительства и предоставить списки на рассмотрение Верховной рады. Кандидатуры на должности министров иностранных дел и обороны будет предлагать президент Украины Владимир Зеленский.

Шмыгаль стал премьер-министром после того, как Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Его уход одобрили в Раде 4 марта. Горчарук был украинским премьером с августа 2019 года и стал самым молодым премьером Украины за всю ее историю.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 во Львове. Он получил образование в политехническом университете, а затем стал кандидатом экономических наук. Был председателем Ивано-Франковской областной администрации. В феврале 2020-го Шмыгаля назначили вице-премьером и министром развития общин и территорий.