Рада отправила премьера Украины в отставку

На внеочередном заседании в среду, 4 марта, это решение поддержало 353 народных депутата. Ранее в парламент приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь уже бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении 3 марта. Это уже вторая его попытка в 2020 году покинуть пост главы правительства. Несколько недель назад Зеленский его не отпустил. На этот раз удерживать его никто не стал и депутаты согласились отправить Гончарука в отставку.

«Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру», — оценил работу Зеленского Гончарук на заседании Рады, когда решалась его судьба.

Он заявил, что полгода — это небольшой срок, чтобы про работу правительства можно было что-либо сказать по существу. Гончарук выразил надежду, что Кабмин продолжит работать придерживаясь прежнего курса.

Алексей Гончарук возглавил украинское правительство в августе 2019 года. Он стал самым молодым премьером Украины за всю ее историю.