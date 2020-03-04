Первая отставка комом. Украинский премьер Алексей Гончарук уходит с поста со второй попытки

«Нелогичная» отставка

«Отставка лично Гончарука выглядит сейчас нелогичной именно потому, что в январе его не отправили в отставку, когда вскрылось его „профанство“ в экономике и личное отношение к способностям президента. И ведь тогда уже Зеленский понес серьезные репутационные потери из-за своей нерешительности. Сейчас, уверен, будут обвинения в том, что это месть Гончаруку от президента. Все подтверждали в окружении, что после скандала отношения испортились, а чувство доверия крайне важно для Зеленского в процессе работы», — объяснил «360» политолог с Украины Максим Яли.

Он отметил, что решающим фактором «ухода» Гончарука «по собственному желанию» стало катастрофическое падение рейтинга доверия к правительству и лично к премьеру. Это стало отображаться и на уровне поддержки Зеленского. Президенту по-прежнему доверяют большинство его избирателей, но тенденция к снижению доверия все же очевидна.

«Правительство Гончарука полностью дискредитировало себя в глазах населения, да и самого президента, судя по всему. Украинский политикум же изначально всерьез Гончарука не воспринимал, политики с особым удовольствием наблюдают теперь за быстрым пике „клоунов“, „профанов“», — добавил Яли.

О том, что Гончарук все-таки написал заявление об отставке, после заседания фракции «Слуга народа» сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердили и депутаты. В среду депутат Галина Янченко опубликовала фотографию заявления в Facebook.

Самый молодой руководитель

Гончарук занял пост премьер-министра в августе прошлого года. 35-летний юрист стал самым молодым руководителем правительства в истории Украины.

Он запомнился не только двумя отставками, но и молодежным подходом к управлению государством. О работе правительства Гончарук рассказывал в еженедельных видеоблогах «Чашка премьера», а как-то даже для пользователей Facebook провел экскурсию по зданию Кабинета министров на электросамокате.

Правда, политика успели раскритиковать за инициативу сделать заседания правительства закрытыми для журналистов. Гончарук обещал обеспечить рост экономики на 40% на протяжении следующих пяти лет. Но в последнее время темпы роста промышленного производства снижались. В январе Госстат зафиксировал падение производства.

По словам депутата «Слуги народа» Александра Дубинского, президент Украины уже предложил кандидата на смену Гончаруку — Дениса Шмыгаля. Сейчас он является вице-премьером страны. Фракция уже поддержала его кандидатуру.