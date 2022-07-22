Украина подписала трехстороннее соглашение об экспорте зерна

Первое трехстороннее соглашение об экспорте зерна с Украины подписал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Подписи в качестве гарантов выполнения обязательств также поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Первый документ предусматривает, что Украина сохранит контроль за портами Одесса, Черноморск и Южный. В гаванях смогут находиться только сухогрузы для перевозки зерна, продовольствия и удобрений.

Второй документ должны подписать представители России, Турции и ООН. Главой российской делегации стал министр обороны Сергей Шойгу, который сегодня прибыл в Стамбул.

Проблемы с поставками украинского зерна на мировые рынки начались после того, как ВСУ заминировали акваторию Черного моря.

Переговоры по разблокировке портов для вывоза сельскохозяйственного продовольствия между Россией, Украиной, Турцией и ООН начались в июле.

В ходе визита в Иран президент России Владимир Путин заявил, что переговорщики по зерну серьезно продвинулись в решении этой проблемы, но осталось еще несколько вопросов.