Украина подписала трехстороннее соглашение об экспорте зерна
Украина подписала соглашение с ООН и Турцией об экспорте зерна
Первое трехстороннее соглашение об экспорте зерна с Украины подписал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Подписи в качестве гарантов выполнения обязательств также поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Первый документ предусматривает, что Украина сохранит контроль за портами Одесса, Черноморск и Южный. В гаванях смогут находиться только сухогрузы для перевозки зерна, продовольствия и удобрений.
Второй документ должны подписать представители России, Турции и ООН. Главой российской делегации стал министр обороны Сергей Шойгу, который сегодня прибыл в Стамбул.
Проблемы с поставками украинского зерна на мировые рынки начались после того, как ВСУ заминировали акваторию Черного моря.
Переговоры по разблокировке портов для вывоза сельскохозяйственного продовольствия между Россией, Украиной, Турцией и ООН начались в июле.
В ходе визита в Иран президент России Владимир Путин заявил, что переговорщики по зерну серьезно продвинулись в решении этой проблемы, но осталось еще несколько вопросов.