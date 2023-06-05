Мир 05 июня 2023, 12:19 Украина останется без F-16 к летнему контрнаступлению Министр обороны Резников: Украина не сможет использовать F-16 в контрнаступлении летом U.S. Department of Defense

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Войска Украины получат истребители F-16, обученных инженеров и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления. Министр обороны страны Алексей Резников сказал об этом изданию NHK.

Он дал интервью во время визита в Сингапур на крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе форум по безопасности. Министр сказал, что ВСУ задействуют в контрнаступлении, которое перенесли с весны на лето, только наземные вооружения, но не авиацию. Истребители F-16, по его словам, в ближайшие месяцы не изменят ситуацию.

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Западные страны начали подготовку или только предложили обучить украинских военных управлять американскими самолетами, объяснил Резников. На это потребуется много времени. Кроме того, Украине предстоит договориться об обеспечении инженерами и техническим персоналом, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом истребителей.

Министр предупредил, что ВСУ начнут использовать F-16 осенью или зимой 2023 года.

Киевский режим запросил у Запада 48 истребителей. Военный и политический аналитик Константин Сивков предупредил, что их уничтожат в воздухе, поэтому США, несмотря на обещания, не стали торопиться с поставкой F-16.