Мир 26 мая 2023, 21:55 Киев назвал необходимое число F-16 для выхода к границам 1991 года Минобороны Украины: Киеву нужно 48 истребителей F-16 для выхода к границам 1991 года U.S. Department of Defense

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Киеву нужно 48 американских истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Об этом сообщило Минобороны Украины в Twitter.

«Четыре эскадрильи F-16 (48 самолетов — прим. ред.) — это именно то, что нам нужно», — подчеркнули в украинском министерстве.

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До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял о том, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, обучающую ВСУ пилотированию F-16. На прошедшей встрече многонациональной группы по координации поставок оружия Украине обсудили планы подготовки украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, в том числе и истребителей.

Глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли заявил, что истребители F-16, которые так ожидает киевский режим, не станут для ВСУ чудо-оружием. Он пояснил, что истребители стоят намного дороже артснарядов и наземной техники, что делает трату денег на ПВО более целесообразным.

Американцы уверены в превосходстве России по количеству военных самолетов, заметил военный и политический аналитик Константин Сивков. По его словам, даже 50 истребителей НАТО никакой роли не сыграют: их просто уничтожат в воздухе.