Мир 01 марта 2024, 19:49 Украина не увидела доказательств гибели пленных в сбитом ВСУ Ил-76 Украинский омбудсмен Лубинец: Россия не передала списки погибших в сбитом Ил-76 Global Look Press

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Российская сторона после крушения самолета Ил-76 до сих пор не предоставила списков погибших украинских военнопленных, которые находились на борту, и не пустила международные организации на место крушения. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил уполномоченный по правам человека при Верховной раде Украины Дмитрий Лубинец.

«Позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)», — написал Лубинец.

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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявляла, что сразу уведомляла украинского коллегу о собранных телах погибших для идентификации личности через экспертизу ДНК.

Отвечая на вопрос о передаче останков украинской стороне, Москалькова заявила, что все пройдет по предусмотренной процедуре.

ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области 24 января. На борту были 65 украинских военнопленных, три офицера российской армии и шесть членов экипажа.

Работавшие на месте крушения следователи-криминалисты установили, что в борт попали две управляемые ракеты американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Точно такие же системы Украина получила от США.