Мир 11 января 2023, 21:27 Дуда пообещал Украине роту танков Leopard Президент Польши Дуда: Киеву передадут роту танков Leopard YouTube

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Власти Польши планируют предоставить Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции, заявил президент Анджей Дуда после переговоров во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Его слова привел ТАСС.

«Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине», — отметил Дуда.

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Польские власти рассчитывают выполнить ряд формальных требований — согласовать поставку. Однако само решение о передаче Leopard уже принято, подчеркнул президент.

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Танковая рота состоит из 14 машин. На вооружении в Польше стоят 142 танка Leopard немецкого производства в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Аналогичные танки есть у армий Турции, Германии, Финляндии, Швеции и других западных государств.

Ранее сообщалось, что Литва планирует передать Киеву средства ПВО и зенитные установки. Запад продолжает накачивать Украину оружием, затягивая конфликт.