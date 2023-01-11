Власть 11 января 2023, 21:25 Поставки танков не спасут Украину — Медведев Зампред СБ Медведев: поставки танков не спасут распадающуюся на части Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны на спасут Украину поставками танков, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, эта техника в любом случае станет «ржавым металлоломом».

Медведев прокомментировал встречу президентов Украины, Литвы и Польши во Львове. Зампред Совбеза назвал их «убогими» и добавил, что они «молятся на танки», которые собрались поставить для нужд ВСУ. Речь идет о модернизированных советских Т-72, немецких Leopard и «английском неликвиде».

Реклама

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — отметил Дмитрий Медведев.

Реклама

Политик добавил, что лидеры трех стран не случайно встретились во Львове. По мнению Медведева, украинские власти готовятся к передаче западных областей страны «новым прежним» хозяевам.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard. Он уточнил, что поставка техники станет первым пакетом помощи в рамках международной коалиции.