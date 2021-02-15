Украина не откажется от российского электричества

Поставки российского электричества на Украину позволяют «закрывать баланс в энергосистеме» страны. Киев не собирается отказываться от него до конца отопительного сезона. Об этом заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта (электроэнергии из России — прим. ред.)», — приводит ТАСС слова Кудрицкого.

Он добавил, что электричество из-за рубежа помогает «закрывать баланс в энергосистеме». По словам Кудрицкого, ситуация с потребностью закупать электричество за границей отпадет во второй половине марта или в апреле, после того как Украина ввезет уголь и подключит энергоблоки тепловых и атомных электростанций после ремонта.

В начале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России на фоне проблем в энергетической сфере. Президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар заявил, что это Москва «задействует энергетические рычаги влияния» на Киев. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин предрек Украине энергетический кризис, так как запасы всех видов топлива в стране иссякли.