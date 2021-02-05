Украине предрекли энергетический кризис

Украина находится на пороге энергетического кризиса. Запасы всех видов топлива в стране падают. Угля осталось критически мало. Теперь его придется закупать за рубежом из-за долгов перед угольщиками. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин.

«Страна на пороге энергетического кризиса. Госстат заявляет о падении запасов всех видов топлива, „Укрэнерго“ — о том, что запасы угля на украинских ТЭС упали до критического уровня. И только Кабмин никак не реагирует на сложившуюся ситуацию, хотя происходит это по его вине», — приводит ТАСС слова Левочкина.

Депутат добавил, что долги перед угольщиками на Украине — это почти каждая четвертая гривна от общей задолженности по промышленности. По его словам, кризиса можно было избежать, если бы угольная промышленность получала от правительства те средства, которые ей полагаются.

Сейчас Украина находится на грани системного сбоя в энергетической системе. 2 и 3 февраля перестали работать энергоблоки на Кураховской и Запорожской ТЭС. Киев экстренно обратился за помощью к Минску. Компанию «Белэнерго» попросили запустить поставки электричества на Украину.