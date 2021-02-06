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    06 февраля 2021, 07:06

    Нехватку электричества на Украине объяснили «вмешательством России»

    Андрей Иванов

    Украина столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии. Президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар в интервью «Главреду» заявил, что это Москва «задействует энергетические рычаги влияния» на Киев.
    Нехватку электричества на Украине объяснили «вмешательством России»

    «Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — сказал Гончар.

    По его словам, избежать веерных отключению можно, если закупать электроэнергию у Белоруссии или России, однако это решение бьет по Украине, так как это сделка со «страной-агрессором».

    Накануне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин заявил, что Украина находится на пороге энергетического кризиса: запасы всех видов топлива в стране падают, угля осталось критически мало.

    2 и 3 февраля перестали работать энергоблоки на Кураховской и Запорожской ТЭС, после чего Киев обратился за экстренной помощью к Минску.