Нехватку электричества на Украине объяснили «вмешательством России»

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — сказал Гончар.

По его словам, избежать веерных отключению можно, если закупать электроэнергию у Белоруссии или России, однако это решение бьет по Украине, так как это сделка со «страной-агрессором».

Накануне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин заявил, что Украина находится на пороге энергетического кризиса: запасы всех видов топлива в стране падают, угля осталось критически мало.

2 и 3 февраля перестали работать энергоблоки на Кураховской и Запорожской ТЭС, после чего Киев обратился за экстренной помощью к Минску.