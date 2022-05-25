Власти Запорожья вернули герб времен Российской империи

Власти Запорожской области вернули герб тех времен, когда регион был частью Российской империи. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель областного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Он объяснил, что украинские власти пытались подменить герб.

«Это была попытка фальсификации геральдики. Они начали использовать мушкеты вместо винтовок русских солдат. Мы вернули винтовки. Регион не отказывается от прошлого, но мы и уверенно смотрим в будущее», — сообщил Рогов.

Исторический герб Запорожья представляет собой зелено-малиновый щит, сверху изображены ружья, а снизу лук со стрелами, смотрящими в низ.

Рогов добавил, что автомобилисты в области начали клеить наклейки на номера машин с изображением герба Запорожья времен 1811 года, когда регион находился в составе Таврической губернии и входил в состав Российской империи.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская область твердо намерена стать частью Российской Федерации.