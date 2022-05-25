Запорожская область захотела войти в состав России после освобождения от националистов

Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов намерена взять курс на вхождение в состав России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, Запорожская область должна стать полноценным субъектом РФ.

«Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи», — сказал Рогов.

По его словам, население области «абсолютно русское по ментальности». Поэтому, как считает Рогов, для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы. Он отметил, что все больше людей активно выступают за сближение с РФ.

Путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье, пояснил Рогов.

По его мнению, Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.

Также войти в состав России намерена и Херсонская область. Однако местные власти с проведением референдума решили не торопиться. Здесь разработали план, согласно которому сначала в регионе будет налажена мирная жизнь, восстановлен рынок труда, социальный и экономический секторы, выстроена структура управления. До конца года в планах перейти на стандарты законодательства РФ.