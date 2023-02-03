Мир 03 февраля 2023, 10:38 Украина начала собирать «Гвардию наступления на Крым» Нацгвардия Украины объявила о подготовке добровольцев к штурму до Крыма и Черного моря РИА «Новости»

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На базе силовых ведомств Украины создадут «Гвардию наступления» для штурма территории в сторону Крыма и Черного моря. Восемь бригад укомплектуют добровольцами, рассказала Нацполиция страны.

«Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря», — заявили в ведомстве.

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МВД создаст восемь штурмовых бригад «Гвардии наступления» на базе Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы Украины. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Клименко предупредил, что бойцов обучат ведению боя на передовой — никаких тыловых задач им не поручат. Костяк штурмовых бригад составят военные и полицейские с боевым опытом, а доукомплектуют гвардию только высоко мотивированными добровольцами.

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Ранее заместитель официального представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США закроют глаза на любые действия киевского режима по возвращению Крыма. Однако ее четыре высокопоставленных сослуживца анонимно признались Politico, что не верят в успех такой кампании.