Мир 19 января 2023, 23:50 США закроют глаза на любые действия Украины против Крыма Представитель Пентагона Сингх: США поддержат любые методы Украины для возвращения Крыма РИА «Новости»

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Украина может использовать любые средства для возвращения утраченных территорий. США всегда поддержат их по этому вопросу. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила заместитель официального представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Так она прокомментировала сообщения СМИ, что США готовы поддержать украинские войска для нанесения ударов по Крыму.

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«Мы поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать», — заявила Сингх.

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Представитель Пентагона добавила, что командование украинских войск сами принимают решения о способах проведения своих операций.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление представителя Госдепа Неда Прайса о том, что украинские войска при помощи полученного оружия смогут наносить удары по Крыму.

Дипломат заявил, что заявление американского ведомства подталкивает власти Украины к совершению терактов на российской территории. По словам Антонова подобная поддержка позволяет киевскому режиму ощущать свою полную безнаказанность.

Посол добавил, что все западное оружие, которое получает украинская армия, станет новыми целям для ударов Вооруженных Сил России.