Мир 02 февраля 2023, 10:04 Пентагон не поверил в скорое возвращение Крыма Украине — Politico Politico: Пентагон считает, что Украина не сможет в скором времени вернуть Крым РИА «Новости»

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Пентагон предположил, что Украина не сможет в скором времени восстановить контроль над Крымом, у нее просто не будет для этого возможностей. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

«Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем», — сказано в материале.

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Издание при этом сослалось на мнение четырех неназванных высокопоставленных представителей Пентагона. Они высказали такую точку зрения на секретном брифинге для комитета палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе Соединенных Штатов.

Газета отметила, что пока неясно, что именно заставило докладчиков оценить ситуацию таким образом. По словам одного из источников, основная мысль брифинга состояла в том, что «победа Украины в наступлении» с целью вернуть себе территории не гарантирована.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, за это решение проголосовало большинство жителей полуострова на референдуме. Однако украинские власти до сих пор считают данный регион своим, многие западные страны поддерживают Украину в этом.