Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Донбассу и Крыму | 360°

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Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Донбассу и Крыму

Президент Украины Зеленский издал указ о непризнании нормативных актов России по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании российских актов о независимости Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ появился на сайте Зеленского.

«Ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий», признаются указы президента России Владимира Путина «от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686». Указ распространяется и на любые другие «решения, акты и договоры», принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией этих указов Путина.

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Также Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ появился сегодня. Перед этим украинский президент заявил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом остается Путин.

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