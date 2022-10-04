Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Донбассу и Крыму | 360°

Мир 04 октября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Донбассу и Крыму Президент Украины Зеленский издал указ о непризнании нормативных актов России по Донбассу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании российских актов о независимости Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ появился на сайте Зеленского.

«Ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий», признаются указы президента России Владимира Путина «от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686». Указ распространяется и на любые другие «решения, акты и договоры», принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией этих указов Путина.

Реклама

Также Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ появился сегодня. Перед этим украинский президент заявил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом остается Путин.

Реклама

0 1 0 0 0 0