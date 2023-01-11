Мир 11 января 2023, 03:59 Украина исключила «двоецерковность» в стране Советник Подоляк: на Украине не будет двух православных церквей в будущем РИА «Новости»

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В будущем на Украине будет только одна православная церковь на всю страну, заявил в интервью украинскому журналисту советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Видео опубликовано на YouTube-канале Василия Голованова.

«Мне кажется, что не может быть на Украине две одинаковые церкви. <…> Мне кажется, что все будет развиваться так: мы закончим эру „двоецерковности“, у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке», — заявил Подоляк.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен запретить в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе по этнополитике провести «религиоведческое расследование на наличие церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом» и принять меры при необходимости.

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Украину предупредили о суровых последствиях давления на каноническую Украинскую православную церковь — это спровоцирует в стране открытое гражданское противостояние.