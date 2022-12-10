10 декабря 2022, 17:07
Украину предупредили о суровых последствиях давления на УПЦ
Представитель РПЦ Легойда: давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние на Украине
Давление украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь спровоцирует в стране открытое гражданское противостояние. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Давление властей Украины на единственную каноническую церковь только поможет погружению государства в пучину нестроений, раздоров, фрагментирует общество и разожжет гражданское противостояние», — написал он.
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Легойда напомнил, что в монастырях и храмах Украинской православной церкви не прекращаются масштабные обыски.
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«Волна обысков началась в Житомирской, Ровенской, Хустской, Мукачевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Сарненской областях. Теперь она докатилась до центральной части государства и уходит на восточные земли. В пятницу обыски прошли в Борисполе, в субботу — в Харьковской области», — добавил представитель РПЦ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре военными действиями против РПЦ.
РПЦ
Украина
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