Общество 10 декабря 2022, 17:07 Украину предупредили о суровых последствиях давления на УПЦ Представитель РПЦ Легойда: давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние на Украине РИА «Новости»

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Давление украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь спровоцирует в стране открытое гражданское противостояние. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Давление властей Украины на единственную каноническую церковь только поможет погружению государства в пучину нестроений, раздоров, фрагментирует общество и разожжет гражданское противостояние», — написал он.

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Легойда напомнил, что в монастырях и храмах Украинской православной церкви не прекращаются масштабные обыски.

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«Волна обысков началась в Житомирской, Ровенской, Хустской, Мукачевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Сарненской областях. Теперь она докатилась до центральной части государства и уходит на восточные земли. В пятницу обыски прошли в Борисполе, в субботу — в Харьковской области», — добавил представитель РПЦ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре военными действиями против РПЦ.