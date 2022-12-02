Мир 02 декабря 2022, 03:18 Зеленский захотел запретить религиозные организации, связанные с Россией Президент Зеленский: Украина запретит религиозные организации, аффилированные с Россией

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен запретить в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы украинского государства, этот вопрос подробно обсудили на прошедшем 1 декабря заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Реклама

Совет также поручил Службе по этнополитике провести «религиоведческое расследование на наличие церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом» и принять меры при необходимости.

Реклама

В начале ноября Зеленский подписал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины: в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания и театра. В стране также законодательно запрещается публично проигрывать и исполнять песни и музыку российских исполнителей.