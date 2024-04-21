Мир 21 апреля 2024, 11:48 Украина и Южная Корея заключили рамочное соглашение на 2,1 миллиарда долларов Минфин Южной Кореи сообщил о заключении соглашения о кредитах с Украиной Unsplash

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Южная Корея подписала рамочное соглашение с Украиной о кредитовании на сумму 2,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство экономики и финансов.

«Министр финансов Южной Кореи Чой Сан Мок подписал соглашение о программах кредитования под низкие проценты со своим украинским коллегой Сергеем Марченко», — написали авторы материала.

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Стороны договорились изучить проекты, которые помогут восстановлению и развитию Украины.

Ранее США решили выделить Украине еще один пакет помощи. Однако в первую очередь он направлен на поддержку военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Есть предположение, что Украине достанутся лишь «крохи с барского стола». Кроме того, стране придется заплатить за новую американскую подачку самую высокую цену — пожертвовать жизнями своих граждан. Таким мнением поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев.