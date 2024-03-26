Мир 26 марта 2024, 10:08 Украина готова отобрать у России Крым любыми методами — Песков Песков заявил о стремлении Украины отобрать Крым любыми методами РИА «Новости»

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Украина готова отобрать у России Крым «любыми методами». Об этом в интервью aif.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что страны коллективного Запада превратили Украину в инструмент, с помощью которого они хотят сдерживать Россию, «додавить» и оставить на задворках развития. Говорят об этом открыто, не стесняясь, указал Песков.

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«Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать», — подчеркнул он.

Для России в этой ситуации, продолжил Песков, важно прекратить процесс нанесения ущерба своей безопасности со стороны государства с агрессивными устремлениями и националистической начинкой.

«Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым?» — поинтересовался пресс-секретарь президента.