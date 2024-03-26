Власть 26 марта 2024, 01:32 «Абсурдно и бесперспективно». Песков оценил обсуждение мира на Украине без участия РФ Песков назвал абсурдными любые обсуждения мира на Украине без участия России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность достижения мира на Украине, отметив, что без России такие обсуждения являются абсурдными и бесперспективными. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

Представитель Кремля отметил, что сейчас очень многие страны захотели внести вклад в мирное урегулирование ситуации вокруг Украины. Россия готова присоединиться к разным форматам, приветствуя такой настрой.

Реклама

Песков также добавил, что без участия России нельзя заниматься решением украинской проблемы. По его словам, это «абсурдно и бесперспективно».

«Потому что Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах. А если получится, то и добить ее», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что России важно исключить возможность существования у ее границ агрессивного и националистического государства, угрожающего ее безопасности. Власти Украины не раз заявляли, к примеру, что хотят силой забрать Крым.

Ранее телеканал LCI назвал варианты вступления армии Франции в конфликт на Украине.