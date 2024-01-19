Мир 19 января 2024, 12:57 После провала «контрнаступа» ВСУ сделали ставку на активную оборону FT: ВСУ перешли к активной обороне, на Западе нового наступления не ждут Ministry of Defense of Ukraine

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После неудачного контрнаступления ВСУ начали менять тактику и переходить к «активной обороне», новых наступательных действий от украинской армии на Западе не ждут. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на западного чиновника. Имя источника издание раскрывать не стало.

Авторы материала отметили, что в 2024 году Украина решила переходить к новой стратегии после неудачи летнего контрнаступления.

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По словам западного чиновника, под стратегией «активной обороны» подразумевается удержание оборонительных линий и исследование слабых мест, чтобы использовать это в совокупности с ударами большой дальности.

«[Это] позволит Украине „нарастить свои силы“ в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов», — пояснило издание.

Вместе с тем, по мнению журналистов, главным фактором, определяющим судьбу страны, остается неопределенность вокруг западной военной помощи, включая боеприпасы. В частности, озабоченность вызывает ситуация в Соединенных Штатах, где конгресс так и не согласовал запрос Белого дома о поддержке режима Владимира Зеленского.

Даже если американские парламентарии договорятся, власти США вряд ли смогут предложить такие возможности и технологии, чтобы Украина смогла вернуть себе преимущество в 2024-м, предупредила FT.