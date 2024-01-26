Мир 26 января 2024, 21:32 «Не смешите». Генерал ВСУ оценил возможности Украины начать новое контрнаступление Украинский генерал Кривонос: у ВСУ нет ресурсов для нового контрнаступления РИА «Новости»

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У армии Украины нет новых ресурсов для начала нового контрнаступления, в этом виновато правительство страны вместе с ее лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил украинский генерал Сергей Кривонос в беседе с телеканалом «Прямой».

«Что касается того, переходить нам в оборону или нет... У нас есть ресурсы и резервы, чтобы наступать? Конечно, хоть завтра можем наступать! Чем? Не смешите людей», — сказал он.

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Генерал отметил, что для контрнаступления нужно было в самом начале выполнить условия нового закона о мобилизации. Перевести всю экономику и органы власти на особый режим. Каждому предприятию в стране надо было поручить мобилизационное задание, в котором включили бы четкую информацию по производству продукции для обеспечения армии.

Ранее издание Financial Times сообщило, что после неудачного наступления ВСУ стали менять тактику и переходить к «активной обороне». Западные страны перестали ждать новых наступательных действий от украинских войск.