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    06 марта 2022, 08:57

    Украина вела работу по созданию заводов по обогащению урана — ТАСС

    ТАСС: Украина рассматривала возможность открытия заводов по обогащению урана

    Максим Зинкин

    Власти Украины обращались к иностранным компаниям с просьбой помочь открыть предприятия по обогащению урана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванного представителя одного из российских ведомств.

    «Украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий», — сообщил источник.

    Собеседник сообщил, что в последние несколько лет Украина проводила геологическую разведку на территории урановых шахт в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

    Он добавил, что на гидрометаллургическом предприятии в Желтых Водах уже идее переработка концентрата оксида урана из добытой руды.

    «Его можно использовать в обогащении урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки», — заключил источник.

    Также ранее сообщалось, что при нынешних условиях Украина могла заполучить ядерное оружие в течение нескольких месяцев.