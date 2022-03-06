Власти Украины обращались к иностранным компаниям с просьбой помочь открыть предприятия по обогащению урана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванного представителя одного из российских ведомств.

«Украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий», — сообщил источник.

Собеседник сообщил, что в последние несколько лет Украина проводила геологическую разведку на территории урановых шахт в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Он добавил, что на гидрометаллургическом предприятии в Желтых Водах уже идее переработка концентрата оксида урана из добытой руды.

«Его можно использовать в обогащении урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки», — заключил источник.

Также ранее сообщалось, что при нынешних условиях Украина могла заполучить ядерное оружие в течение нескольких месяцев.