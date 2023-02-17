17 февраля 2023, 03:47
Уязвимое место ВСУ раскрыли в США
Офицер разведки США Риттер: Украина долго не продержится из-за дефицита боеприпасов
Украинские военные не смогут противостоять ВС России из-за нехватки боеприпасов. Об этом офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«У Украины закончатся боеприпасы к лету, и у НАТО ничего не осталось для поставок. Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно», — объяснил он.
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По словам полковника, даже если президент Украины Владимир Зеленский придумает как восполнить боевые запасы, то это все равно не поможет спасти его страну от поражения. США и западные союзники осознают конец игры, а после этого Россию уже не получится остановить.
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Ранее Риттер заявлял, что после спецоперации Россия станет еще более сильной. По его мнению, Запад совершил ошибку, развязав войну с ней, поскольку она получила возможность справиться с неопределенностью в сфере международной безопасности.
Также американский разведчик выразил восхищение терпению президента России Владимира Путина, который сдерживает резкую реакцию на всевозможные провокации США.
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