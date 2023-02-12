Мир 12 февраля 2023, 18:35 России предрекли усиление после конфликта на Украине Разведчик США Риттер: Россия выйдет из конфликта на Украине более сильной, чем когда-либо РИА «Новости»

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После спецоперации Россия станет более сильной, чем когда бы то ни было. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — считает Риттер.

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Он считает, что Запад крупно ошибся, развязав войну с Россией, поскольку она получила возможность справиться с неопределенностью в сфере международной безопасности — вопросом, который был актуален еще с 1990-х.

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Тем временем ВС России уверенно приближают победу, держа руку на пульсе на всех направлениях спецоперации, успешно уничтожая оружие и живую силу противника. Даже западные танки не спасут ситуацию, поскольку в российскую армию уже поступают высокоточные снаряды, способное поражать их практически безошибочно. При этом боевой дух ВСУ падает, поскольку на фронт насильно увозят стариков и подростков, у которых нет даже мотива воевать, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко.