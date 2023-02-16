16 февраля 2023, 10:46
Американский разведчик раскрыл восхитительную черту характера Путина
Офицер разведки США Риттер поразился терпению Путина
Президент России Владимир Путин демонстрирует восхитительное терпение, сдерживая резкую реакцию на всевозможные провокации США. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Naturalist Capitalist.
«Вашингтон провоцируют Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — отметил он.
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Риттер подчеркнул, что отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире. Американцы верят негативным рассказам своего правительства о России и ее лидере.
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По его словам, власти США обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ошибки операции в Афганистане.
В начале января Риттер выразил восхищение смелыми действиями Путина. Он отметил, что Россия сумела разгадать планы украинской армии по захвату Донбасса, бросив вызов Западу.
США
Владимир Путин
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