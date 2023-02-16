Мир 16 февраля 2023, 10:46 Американский разведчик раскрыл восхитительную черту характера Путина Офицер разведки США Риттер поразился терпению Путина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин демонстрирует восхитительное терпение, сдерживая резкую реакцию на всевозможные провокации США. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Naturalist Capitalist.

«Вашингтон провоцируют Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — отметил он.

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Риттер подчеркнул, что отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире. Американцы верят негативным рассказам своего правительства о России и ее лидере.

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По его словам, власти США обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ошибки операции в Афганистане.

В начале января Риттер выразил восхищение смелыми действиями Путина. Он отметил, что Россия сумела разгадать планы украинской армии по захвату Донбасса, бросив вызов Западу.